Innovazione: UniCredit riceve il Premio dei Premi 2020 per servizio di Dynamic Discounting (2)

- FinDynamic ha sviluppato una soluzione innovativa, che permette al buyer di fruire di una piattaforma personalizzabile e integrabile con i suoi sistemi ERP/tesoreria, con una funzione di onboarding automatizzato che completa il programma. UniCredit ha già realizzato con successo la personalizzazione della soluzione di Dynamic Discounting per clienti come Furla, Venchi, il Gruppo Arena, Prezzemolo e Vitale e numerosi altri e ora tramite UniCredit Factoring allargherà ulteriormente il supporto alle filiere produttive, ancora più importante in questo momento di emergenza. Il Dynamic Discounting consente infatti ai buyer di offrire ai loro fornitori un pagamento anticipato delle fatture in cambio di uno sconto, che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura, facendo leva sulla loro liquidità disponibile e offrendo quindi sollievo a eventuali situazioni di tensione finanziaria dei propri fornitori. Il servizio prevede anche la possibilità di sviluppare claim di sostenibilità validati da Bureau Veritas Italia. (Com)