Russia: Putin, espandere accordo etichettatura merci dell'Unione euroasiatica

- Al fine di contrastare il commercio illegale, i Paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee) dovrebbero procedere all'espansione del campo di applicazione dell'accordo sull'etichettatura delle merci. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante il vertice online dell'Uee. "Il nostro obiettivo è limitare il commercio illegale, migliorare l'ambiente competitivo per le imprese, utilizzando meccanismi digitali per l'etichettatura delle merci all'interno della Comunità economica euroasiatica, il cui impiego, ricordo, è stato avviato anche dalla Russia. Aiuta a garantire il controllo sulla circolazione delle merci attraverso il territorio dell'Unione", ha dichiarato Putin. "Sembra utile ampliare il campo di applicazione dell'accordo sull'etichettatura delle merci. Entro la fine dell'anno, saranno introdotti tag digitali per l'etichettatura di prodotti del tabacco, di alcuni medicinali, dei profumi, delle attrezzature fotografiche, dei pneumatici per auto. Dal primo gennaio 2021, si prevede di introdurre l'etichettatura dei prodotti dell'industria leggera, e poi alcuni tipi di prodotti lattiero-caseari", ha aggiunto il capo dello stato. (Rum)