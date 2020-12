Spagna: Juan Carlos, Podemos chiederà al Congresso commissione inchiesta su "carte opache"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos presenterà al Congresso dei deputati spagnolo una nuova richiesta per istituire una commissione d'inchiesta sul re emerito Juan Carlos in merito alla vicenda delle carte di credito "opache" che nei giorni scorsi l'ex monarca, attraverso i suoi legali, ha annunciato di voler regolarizzare versando volontariamente al Fisco oltre 678 mila euro. Juan Carlos ed alcuni familiari avrebbe utilizzato delle carte di credito messe a disposizione dall'uomo d'affari messicano Allen Sanginés-Krause provenienti da presunti fondi opachi. Già in passato il partito di Pablo Iglesias, principale alleato del governo del primo ministro, Pedro Sanchez, aveva cercato in passato di promuovere altre commissioni d'inchiesta per cercare di controllare le attività della Casa Reale, che erano state, tuttavia, respinte, dall'Ufficio di presidenza. Secondo Unidas Podemos il coinvolgimento di persone di "nota importanza pubblica, come l'ex capo di Stato, nella presunta commissione di reati è una questione di interesse pubblico che giustifica un'inchiesta parlamentare" e "soddisfa", dunque, i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza per l'istituzione di altre commissioni d'inchiesta. (Spm)