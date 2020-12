Imprese: JuiceAbility di Enel X si aggiudica il Premio dei Premi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- JuiceAbility di Enel X, il dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto il Premio nazionale per liInnovazione “Premio dei Premi” 2020. Stando al relativo comunicato stampa, il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presenza della ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, della ministra per l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano e del presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais, nel corso della cerimonia che si è tenuta da remoto questa mattina. Il premio, istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri su concessione del presidente della Repubblica, viene conferito annualmente ad aziende, banche, pubbliche amministrazioni, studi di design e startup accademiche che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo. JuiceAbility di Enel X ha ottenuto il riconoscimento poiché, come si legge nella motivazione, “garantirà una maggiore indipendenza alle persone con disabilità che si avvalgono quotidianamente di un ausilio elettrico per la loro mobilità e incrementerà ulteriormente la loro percezione di autonomia personale”. (segue) (Com)