Imprese: JuiceAbility di Enel X si aggiudica il Premio dei Premi 2020 (2)

- “Ricevere il Premio nazionale per l’innovazione dal presidente Mattarella è un grande onore e rafforza il nostro impegno per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che rispettino i principi di inclusione e le diversità di ciascun individuo: l’accesso alla mobilità sostenibile è un diritto e un principio alla base della nostra strategia di business, ed è proprio partendo da questa convinzione che abbiamo realizzato JuiceAbility, uno strumento che migliora la vita e l’autonomia delle persone con disabilità motorie”, ha commentato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X. Presentata a gennaio al Consumer Electronics Show-Ces, la più importante manifestazione dedicata all’hi-tech, JuiceAbility, nasce dalla collaborazione con la startup italiana Avanchair che ha potuto sviluppare il proprio prototipo e avviare un percorso di crescita grazie al supporto e al know how messi a disposizione da Enel. Attraverso la app e a un cavo intelligente, JuiceAbility consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica di Enel X. JuiceAbility è stata inoltre riconosciuta come “buona prassi” da parte di ANGLAT, l’Associazione nazionale di categoria, che tutela il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. (Com)