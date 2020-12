Roma: controlli anti-Covid, chiuso un centro massaggi e altre due attività sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività di vigilanza da parte della polizia locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle disposizioni atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Gli agenti del I gruppo Centro "ex Trevi", hanno chiuso un centro massaggi nella zona di Porta Pia: all'interno la pattuglia ha trovato cinese di 52 anni intenta a praticare un massaggio ad un cliente, contravvenendo alle prescrizioni sulla chiusura dei centri benessere. Oltre alla sanzione, l'attività è stata chiusa. Tuttora in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa. Altre verifiche hanno riguardato il territorio del XIII Municipio, dove i caschi bianchi del gruppo Aurelio hanno sanzionato due esercizi per il mancato rispetto delle regole anti-contagio: in un locale sono state trovati tavoli con un numero di persone superiore al limite consentito, mentre una frutteria è stata sorpresa a vendere la merce in tarda serata, oltre le ore 21.(Rer)