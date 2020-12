Brexit: ex consigliere sicurezza nazionale, "senza accordo meno sicuri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista rilasciata al quotidiano "The Guardian, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del governo Peter Ricketts ha affermato che i britannici sarebbero "meno sicuri" nel caso i negoziati tra Regno Unito e Unione europea risultassero in un nulla di fatto, poiché Londra perderebbe l'accesso ad una serie di database europei sui crimini commessi e sulle indagini in corso, i quali non potrebbero essere facilmente sostituiti. Ricketts ha affermato che le capacità di indagine della polizia britannica sarebbero fortemente compromesse a partire dalla fine dell'anno, a meno che le due parti non riusciranno a concludere un accordo. Senza accordo infatti il Regno Unito perderebbe accesso, primo fra tutti, al database Schengen, il quale contiene informazioni su persone ricercate e persone scomparse nell'Ue. Esso sarebbe sostituito da un sistema dell'Interpol, ma questo non è di fatto integrato nei sistemi della polizia britannica, o in quelli della polizia di frontiera come invece lo è il database Schengen. Infatti, i mandati di cattura dovrebbero essere manualmente inseriti nel sistema Interpol, e dovrebbero essere ricercati manualmente, contrariamente a quanto avviene oggi, dove un "match" positivo di un'identificazione con un nominativo nel database Schengen viene immediatamente segnalato all'operatore. (segue) (Rel)