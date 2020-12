Brexit: ex consigliere sicurezza nazionale, "senza accordo meno sicuri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha sinora spinto per includere l'accesso al database Schengen come parte delle negoziazioni con l'Unione europea, e questo non è stato sinora generalmente visto come un punto problematico dei negoziati, ma l'Unione europea si è sempre rifiutata di escludere questo particolare punto dalle trattative generali concernenti l'accordo commerciale, legando quindi le due cose a doppio filo. La polizia britannica ha nelle ultime settimane tentato di introdurre delle misure tampone per compensare la perdita degli altri database, tra cui vi sarebbe l'accesso al sistema Passenger Name Records, che contiene i dati di viaggio dei passeggeri che varcano le frontiere, e al Prum, che contiene invece DNA e impronte digitali a livello europeo. (Rel)