Ambiente: Business Europe, sosteniamo green deal Ue, ma non comprometta ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese europee sostengono l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica intorno alla metà del secolo, ma ora l'Unione europea deve concentrarsi su come realizzare l'obiettivo senza compromettere la ripresa economica. Lo ha dichiarato il direttore generale di Business Europe, Markus J. Beyrer, in merito all'accordo del Consiglio europeo sull'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio per il 2030. "Le imprese europee sostengono l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica intorno alla metà del secolo e il Green deal. L'Unione europea deve ora concentrarsi su come realizzare le nostre ambizioni climatiche senza compromettere la ripresa economica e i responsabili politici devono considerare che il nuovo obiettivo climatico per il 2030 sarà attuato durante una crisi senza precedenti", ha dichiarato. "Abbiamo urgentemente bisogno di una forte strategia industriale dell'Ue per sostenere il Green deal. E la Commissione europea deve tenere conto delle esigenze di competitività nel definire le diverse proposte di politica climatica da presentare nel 2021", ha aggiunto. (Beb)