Infrastrutture: Provincia MB, da lunedì ispezioni visive e prove di carico su due cavalcavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Monza Brianza ha pianificato, tra dicembre e gennaio, alcune attività di controllo dei manufatti di competenza nell’ambito del programma Ponti sicuri. In particolare, le operazioni, programmate a partire dal prossimo lunedì 14 dicembre 2020, prevedono attività di ispezioni straordinarie con prove di carico statiche e rilievi dinamici finanziate con circa 65 mila euro, risorse provenienti da Regione Lombardia al cavalcavia che collega Bovisio Masciago e Desio lungo la Sp n. 173 sulla Milano-Meda, al cavalcavia Sp n. 13 via Monte Grappa su SP n. 121, Agrate Brianza sulla Monza Melzo. “Partiamo con un nuovo programma di attività a tutela dei ponti di competenza provinciale, per l’ottenimento delle certificazioni che garantiscano condizioni di sicurezza agli utenti soprattutto considerando che si tratta di manufatti particolarmente utilizzati per motivi legati alla produttività. Anche queste attività servono a sostenere la ripresa dell’economia locale in questa fase delicata in cui ci troviamo- spiega in una nota il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio – I tecnici stanno definendo il programma di approfondimenti diagnostici dei sei cavalcavia della Milano – Meda su cui sono state siglate due convezioni con Regione Lombardia”. (com)