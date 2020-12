Napoli: Oddati (Pd), bilancio passa con un voto, chi arriverà troverà debiti enormi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid è un virus pesante per le condizioni di salute e psicologiche. Bisogna stare attenti e rispettare le regole in attesa del vaccino e dei farmaci". Lo ha dichiarato il Coordinatore della segreteria nazionale Pd Nicola Oddati intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sulla nomina come dirigente della Regione Campania nella sede romana Oddati è lapidario: "Non ci sono ancora atti operativi, già collaboravo con la Regione ed è uno sviluppo lavorativo del percorso". Sulla situazione economica dal dirigente dem arriva la fiducia nell'azione di Governo e Regione: "I ristori sono arrivati presto per chi ne aveva diritto. Sicuramente è un momento difficile e serve rilancio, per questo si sta lavorando al Recovery Fund con 6 linee di intervento: dalle infrastrutture alla parità di genere. Bisogna far ricominciare le attività produttive, sarà una fase difficile. Governo e Regioni ci stanno provando". Infine Oddati ha concluso su Napoli dopo l'approvazione del Bilancio in consiglio comunale: "Il Pd è all'opposizione, poi la maggioranza ha racimolato un voto necessario. Chi arriverà dopo troverà un debito enorme". (Ren)