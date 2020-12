Cina-Italia: 500 partecipanti al dialogo economico organizzato da ambasciata, Ice e Camera di commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente al completo il Sistema Paese con i consoli generali d'Italia in Shanghai, Canton e Chongqing, nonché con la dirigenza dell'Ice per la Cina, di Sace e Simest. Attraverso il Business Dialogue, gli organizzatori hanno voluto creare una piattaforma di incontro per fare dialogare la comunità d'affari cinese e italiana in un anno profondamente segnato dalla pandemia. L'ambasciatore Ferrari ha dichiarato che "istituzioni ed imprese si incontrano oggi per dialogare e guardare al futuro. Le aziende italiane possono cogliere molte opportunità in condivisione con le controparti cinesi. L'export verso la Cina nei prossimi anni rappresenterà una delle principali chiavi per la ripresa del sistema produttivo italiano. D'altronde l'export italiano in Cina ha superato a settembre i 9 miliardi di euro, e nello stesso mese è aumentato del 33 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. L'evento testimonia il forte sostegno del governo italiano alla sua imprenditoria e, ancora una volta, la bontà delle linee di azione tracciate dal Patto per l'Export voluto dal ministro Di Maio, che - ha ricordato l'ambasciatore - ha messo oltre 2 miliardi di euro a disposizione del sistema imprenditoriale italiano". (Cip)