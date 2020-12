Serbia: Parlamento approva legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Parlamento della Serbia hanno approvato il testo della nuova legge di bilancio per il 2021. Secondo quanto riporta la stampa locale, il testo è stato approvato nella serata di ieri. Lo scorso 7 dicembre il testo era stato approvato dalla commissione Finanze del Parlamento all'unanimità. Nel corso della seduta della commissione, il ministro delle Finanze, Sinisa Mali, ha spiegato che il bilancio per il 2021 si basa su due pilastri, ovvero l'innalzamento dello standard di vita dei cittadini e l'impegno per il programma economico Serbia 2025, che prevede investimenti per 14 miliardi di euro nel settore delle infrastrutture e un aumento dello stipendio medio a 900 euro. Mali ha precisato che "è assolutamente possibile" raggiungere un tasso di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del 6 per cento nel 2021. (segue) (Seb)