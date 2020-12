Serbia: Parlamento approva legge di bilancio per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica serba era alla fine del 2019 pari al 6,2 per cento e del 5,2 per cento nel primo trimestre del 2020, prima dello scoppio della pandemia. Mali ha ricordato che il governo insieme alla Banca nazionale serba (Nbs) ha reagito immediatamente dopo l'inizio della pandemia con l'obiettivo di minimizzare gli effetti negativi, approvando un pacchetto di misure per un importo totale di circa 6 miliardi di euro. L'attuale proposta di bilancio prevede entrate totali pari a 1.336 miliardi di dinari (circa 11,3 miliardi di euro) e uscite pari a 1.514 miliardi di dinari (circa 12,8 miliardi di euro). "Il disavanzo previsto è di 178 miliardi di dinari, ovvero il tre per cento del Pil", ha precisato il ministro. (Seb)