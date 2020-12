Portogallo-Italia: apre a Lisbona la mostra "Ville e Giardini Medicei in Toscana" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Medici sono una delle famiglie più importanti dell'umanesimo e del Rinascimento italiano, protagonista della storia italiana ed europea dal 15mo al 18mo secolo. Per diverse generazioni hanno dominato la scena, culturale, spirituale e scientifica del loro tempo: sono stati straordinari mecenati delle arti. La massima espressione del potere mediceo si compie appunto nella forma della "villa con giardino", segno di un sistema estremamente innovativo di gestione ed organizzazione del territorio che segna il superamento dell'occupazione feudale della terra e della tipologia edilizia fortificata a favore di una concezione dello spazio come luogo pacificato dove l'architettura è in un rinnovato rapporto dialettico ed aperto con gli elementi naturali di pertinenza ed il paesaggio circostante. (Res)