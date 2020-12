Sicilia: Musumeci, la scomparsa di Zermo grande perdita per giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Toni Zermo è una grave perdita per il giornalismo e per la Sicilia, che ha sempre servito con passione e impegno civile. Il nostro ultimo colloquio telefonico, poco prima del ricovero in ospedale, ha avuto ancora una volta come tema il Ponte sullo Stretto. Assieme alla riapertura del Casinò, era quello l'obiettivo che più lo stimolava, per far crescere la nostra Isola. Povero Toni, amico mio e di tanti, instancabile guerriero. Ci mancherà tantissimo". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ricordando Tony Zermo, giornalista de La Sicilia di Catania, scomparso oggi. (Ren)