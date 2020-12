Francia: governatore Banca centrale, avremmo dovuto far calare il debito prima della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non ha approfittato dei suoi "anni migliori" per far calare il livello del debito. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau. In questo momento di crisi "l'indebitamento è giustificato" dice de Galhau, spiegando che "bisognava rispondere molto vigorosamente" all'emergenza sanitaria. Secondo il governatore, si tornerà al livelli precedenti alla crisi del Covid-19 nel 2022 e in quel momento sarà necessario stabilizzare le "spese pubbliche che sono le più alte la mondo".(Frp)