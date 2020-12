Turchia-Ue: Ankara condanna sanzioni, approccio Bruxelles “fazioso e illegale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia rifiuta l'approccio "fazioso e illegale" assunto dall'Unione europea al vertice di questa settimana e invita Bruxelles ad agire come “un onesto mediatore” nella controversia in corso nel Mediterraneo orientale. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri turco. La condanna di Ankara giunge dopo che i leader dell’Unione europea riuniti ieri a Bruxelles hanno concordato di preparare sanzioni limitate ai cittadini turchi a seguito delle esplorazioni sismiche per la ricerca di idrocarburi condotte nelle acque territoriali di Grecia e Cipro, rinviando qualsiasi passo più duro a marzo. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri turco ha affermato che una proposta di conferenza con tutti i Paesi del Mediterraneo orientale è un'opportunità per affrontare le questioni marittime nella regione, aggiungendo che Ankara è pronta per i colloqui con la Grecia senza alcuna precondizione. “Alcuni Paesi membri hanno abusato della solidarietà e dei diritti di veto facendo rivendicazioni massimaliste che portato ad un atteggiamento ingiusto nei confronti della Turchia”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Tua)