Sardegna: l'appello di Confartigianato, "per Natale comprate prodotti sardi"

- Per Natale compriamo regale "made in Sardinia". E' l'appello che Confartigianato Imprese Sardegna lancia per sostenere e acquistare direttamente dai produttori, dalle attività artigianali e commerciali attualmente penalizzate e costrette a chiudere o a resistere, ma soprattutto a reinventarsi. L'Associazione Artigiana sarda stima in 621milioni di euro il totale delle spese natalizie in prodotti e servizi tipici artigianato in Sardegna; il 58,6 per cento per alimentari/bevande e il 17,5 per cento abbigliamento/accessori, giro d'affari che interessa più di 6.600 imprese artigiane sarde e oltre 15mila addetti. "Quello che ci attende sarà un Natale diverso e difficile – spiegano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - auspicando che la situazione possa migliorare di giorno in giorno, vogliamo lanciare un appello: regalate prodotti del nostro artigianato. Invitiamo tutti a comperare prodotti di qualità del nostro artigianato per non far perdere a migliaia di attività l'appuntamento clou del Natale che vale, nella nostra Isola, oltre 600 milioni di euro". (segue) (Rsc)