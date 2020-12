Sardegna: l'appello di Confartigianato, "per Natale comprate prodotti sardi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indagine dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato le imprese artigiane produttrici di beni e servizi tipici del Natale, in Sardegna sono 6.622 le imprese artigiane attive, per lo più imprese famigliari, in 43 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale. Analizzando poi i dati Istat poi sui consumi delle famiglie sarde nel corso del 2019, Confartigianato Sardegna stima in 621 milioni di euro la spesa natalizia (mese di dicembre) di prodotti e servizi tipici dell'artigianato in Sardegna; il 58,6 per cento destinato ad alimentari/bevande ed il 17,5 per cento ad abbigliamento/accessori. Alimentazione, abbigliamento e accessori da soli rappresentano il 75,6 per cento della spesa per gli oltre 620milioni di euro ma di rilevo anche le spese per mobili e arredo, articoli per la casa, giocattoli e libri, beni e servizi per la cura della persona. (segue) (Rsc)