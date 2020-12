Sardegna: l'appello di Confartigianato, "per Natale comprate prodotti sardi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Confartigianato Sardegna, scegliere un regalo realizzato o offerto da un'impresa artigiana del territorio è un gesto di cura per la Sardegna, per preservarne la vitalità e l'unicità. Scegliere i prodotti e servizi artigiani offerti sul proprio territorio – questo il messaggio di Confartigianato - non vuol dire solo sostenere l'impresa, l'imprenditore e i 16 mila addetti e le loro famiglie, ma anche il benessere della comunità, dato che il 36,1 per cento delle micro e piccole (3-49 addetti) imprese del territorio sostengono o realizzano iniziative di interesse collettivo esterne all'impresa – per lo più iniziative sportive, umanitarie, culturali e divulgative generali (non collegate all'attività dell'impresa), di contrasto alla povertà e al disagio sociale e socio- assistenziali. Si tratta del 98,3 per cento delle imprese totali impegnate in attività di interesse collettivo. (Rsc)