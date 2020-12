Bologna: escono dalla comunità per rapinare un supermercato, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escono dalla comunità di recupero per andare a rapinare un supermercato a San Lazzaro di Savena (Bo). I fatti sono successi intorno alle ore 20.30 di ieri, quando l’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Bologna ha ricevuto la telefonata di una dipendente del supermercato che chiedeva aiuto per la presenza di due rapinatori a mano armata che erano entrati nel locale. Alla vista dei militari che stavano arrivando, i due rapinatori sono fuggiti a bordo di una Lancia Y che avevano parcheggiato nelle vicinanze del supermercato. I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento, e i due sospeti in fuga sono stati bloccati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna all’ingresso di una comunità di recupero di Sasso Marconi (Bo): si tratta di un 53enne, che era alla guida dell'auto e di un, 31enne, seduto sul sedile del passeggero, entrambi bolognesi, che sono finiti in manette per rapina aggravata in concorso. (segue) (Ren)