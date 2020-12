Bologna: escono dalla comunità per rapinare un supermercato, arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoposti a una perquisizione personale e veicolare, i due rapinatori sono stati trovati in possesso di un sacchetto contenente 1225 euro in contanti, una parrucca, un passamontagna, un sacchetto pieno di fascette di quelle in uso agli elettricisti, un rotolo di nastro adesivo, due pistole scacciacani, tra cui una semiautomatica e una a tamburo, identiche a quelle vere e difficilmente riconoscibili per l’assenza del tappo rosso. Di fronte all’evidenza dei fatti, i due hanno ammesso di aver rapinato il supermercato di San Lazzaro di Savena che avevano raggiunto in sella a uno scooter successivamente abbandonato in zona. Ritrovato dai carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena (BO), il motociclo proveniva da un furto perpetrato il giorno prima a Bologna. Per questo, i due malviventi dovranno rispondere anche di ricettazione in concorso. La perquisizione è proseguita nelle stanze da letto della comunità di recupero ove i due rapinatori alloggiavano. I militari hanno trovato un casco da moto e un coltello multiuso, un coltello, un pugnale e due scatole di proiettili per pistole scacciacani. (Ren)