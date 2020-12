Regno Unito: Britishvolt pianifica apertura della prima "gigafabbrica" di batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Britishvolt ha annunciato la pianificazione dell'apertura della prima "gigafabbrica" di batterie nel Regno Unito nella città di Blyth, nel nord-est dell'Inghilterra, in quella che viene vista come una mossa chiave per soddisfare le ambizioni del governo di Londra di creare un'industria autoctona dell'auto elettrica nel prossimo futuro. Il centro di produzione di batterie, del valore stimato di 2,6 miliardi di sterline (oltre 2,8 miliardi di euro), creerebbe fino a 3 mila posti di lavoro entro il 2027 e altri 5 mila divisi nella catena di fornitura di prodotti e servizi. La costruzione del sito dovrebbe iniziare in estate, e le prime batterie dovrebbero iniziare ad essere fabbricate entro il 2023. (Rel)