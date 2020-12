Slovacchia: ex premier Fico, governo chieda scusa a Polonia e Ungheria per tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stato di diritto la Slovacchia ha tradito Ungheria e Polonia. Lo ha detto l'ex primo ministro slovacco, Robert Fico, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". L'accordo raggiunto al Consiglio europeo sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e sul fondo per la ripresa post-Covid ha fatto sì che Budapest e Varsavia ottenessero quanto richiesto "ma la diplomazia slovacca ha sofferto una sconfitta". "Se la proposta soluzione di compromesso dovesse essere approvata, possiamo dire che Polonia e Ungheria avranno ottenuto un successo internazionale enorme contro il resto dell'Ue, che voleva dettare loro regole su diritti fondamentali e stato di diritto", ha dichiarato Fico. "Ora possono impugnare" il meccanismo di condizionalità "davanti alla Corte di giustizia Ue per annullarlo e tutti saranno obbligati ad attendere quella decisione", ha proseguito. La Slovacchia, invece di stare dalla parte degli alleati del gruppo di Visegrad, ha preferito "farsi accarezzare i capelli da olandesi, tedeschi e francesi. La cooperazione all'interno del V4 in questo momento è molto più importante", ha messo in guardia Fico. "Me ne rammarico e penso che sarebbe appropriato chiedere scusa a Polonia e Ungheria per questo tradimento commesso dal premier Igor Matovic, dal ministro degli Esteri Ivan Korcok e dal resto del governo", ha aggiunto.(Vap)