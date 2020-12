Kenya: presidente Corte suprema Maraga si ritira, invalidò elezioni del 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte Suprema del Kenya, David Maraga, si dimetterà oggi. Lo rivela la stampa keniota, ricordando che il magistrato è passato alla storia per aver invalidato la vittoria del presidente Uhuru Kenyatta alle elezioni presidenziali del 2017, da lui definite "poco chiare". Elogiato per aver ripristinato la fiducia nell'indipendenza della magistratura, il giudice Maraga è il quattordicesimo capo della giustizia del Paese. Lo sostituirà il vice capo della giustizia Philomena Mwilu fino a quando la Commissione del servizio giudiziario non nominerà il suo effettivo successore. (Res)