Regeni: sindaco Sala, appoggiamo richiesta genitori di ritirare ambasciatore italiano da Il Cairo

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala appoggia pubblicamente la richiesta dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, di ritirare l'ambasciatore italiano da Il Cairo. "Ciò che emerge delle inchieste della Procura di Roma - afferma Sala in un post Facebook - testimonia l’inqualificabile trattamento e le terribili torture che hanno portato alla sua morte nelle carceri egiziane. Pur portando genuino rispetto e senso di amicizia per il popolo egiziano e in particolare per la grande comunità egiziana che vive a Milano, crediamo che non sia più accettabile il non ottenere la giusta verità da parte dell’attuale Governo egiziano. Per questo - chiosa il primo cittadino milanese - appoggiamo la richiesta della famiglia di Giulio di ritirare l’ambasciatore italiano dal Cairo". (Rem)