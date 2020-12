Bulgaria-Nord Macedonia: ministro Esteri Zaharieva, necessario il rispetto degli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto degli accordi bilaterali è la condizione per un via libera da parte della Bulgaria all'avvio dei negoziati Ue per la Macedonia del Nord. Lo ha detto la ministra degli Esteri di Sofia, Ekaterina Zaharieva, per l'emittente tedesca "Ard" secondo quanto rilanciato oggi dai media bulgari. Il rifiuto della Bulgaria di accettare l'avvio dei colloqui di adesione della Macedonia del Nord all'Unione, ha detto la ministra, è dovuto principalmente alla mancanza di "garanzie per le relazioni di buon vicinato e l'attuazione degli accordi bilaterali". Zaharieva ha fatto riferimento al Trattato di amicizia e buon vicinato firmato tra Sofia e Skopje nel 2017. (segue) (Seb)