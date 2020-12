Spagna: Unione lavoratori chiede a imprenditori di rispettare accordo su aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imprenditori spagnoli rispettino gli accordi sulla contrattazione collettiva ed aumentino il salario minimo interprofessionale da 950 a mille euro. É quanto affermato oggi in una nota dall'Unione generale dei lavoratori (Ugt) della Spagna nella quale si evidenzia che l'impatto della pandemia del coronavirus è stato particolarmente grave per i lavoratori con gli stipendi più bassi (precari, donne e giovani). Per il sindacato è prioritario evitare di aprire "nuove crepe" in termini di disuguaglianza economica e sociale, per questo motivo i salari "devono essere una priorità all'ordine del giorno". L'Ugt, inoltre, ha sottolineato che, nonostante le notizie sui vaccini siano promettenti "la situazione è ben lungi dall'essere normalizzata", esortando il governo a mantenere "per tutto il tempo necessario" le misure di sostegno all'economia, in particolare la cassa integrazione straordinaria (Erte). (Spm)