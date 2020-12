Germania: Covid, il 49 per cento dei tedeschi favorevole a inasprimento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 49 per cento dei tedeschi è favorevole all'inasprimento delle restrizioni in vigore in Germania per contenere la diffusione del coronavirus. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Wahlen per l'emittente televisiva “Zdf”. Per il 35 per cento del campione, le misure anticontagio sono “giuste”, mentre per il 15 per cento sono “eccessive”. Il 73 per cento degli intervistati si dichiara a favore di un blocco generale, mentre il 24 per cento è contrario. A ritenere corretto un lockdown totale sono soprattutto i sostenitori del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), con l'80 per cento. Seguono quanti votano per Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) al 79 per cento, nonché gli elettori dei Verdi al 78 per cento. Quanti votano per il Partito liberaldemocratico (Fdp) e per La Sinistra ritengono corretto un blocco generale rispettivamente al 63 e al 61 per cento. Il dato crolla al 43 per cento tra gli elettori di Alternativa per la Germania (AfD), formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi tra estrema destra, negazionisti del coronavirus e oppositori delle restrizioni anticontagio. (Geb)