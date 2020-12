Libano: Human Rights Watch, il governo trascura il personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human Rights Watch ha accusato ieri il governo del Libano di ignorare i lavoratori del personale sanitario, in prima linea nella lotta al coronavirus negli ospedali, alla luce del recente sostenuto aumento dei contagi. Secondo quanto affermato in un comunicato da Aya Majdoub, ricercatrice libanese attiva nella Ong, “gli operatori nel settore sanitario sono una spina dorsale, con l’aumento dei casi di coronavirus in tutto il Libano, ma lo Stato sembra ignorare in modo palese la loro salute e sicurezza”. “Se il governo non adotta politiche coordinate ed efficaci per affrontare la crisi economica, presto probabilmente gli ospedali non riusciranno a garantire le cure necessarie”, prosegue il comunicato. Secondo il rapporto della Ong, lo Stato deve agli ospedali ingenti finanziamenti, in un contesto in cui la valuta libanese ha perso quest’anno l’80 per cento del proprio valore, e il tasso d’inflazione ha superato il 100 per cento. (Res)