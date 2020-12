Iraq: gruppi armati minacciano di intensificare attacchi contro ambasciata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo armato che si definisce compagnia Qasem al Jabarin ha annunciato ieri sera la propria responsabilità in un attacco contro veicoli della coalizione internazionale a guida statunitense, mentre il gruppo Ashab al Kahf ha minacciato di aumentare gli attacchi contro la sede dell’ambasciata statunitense nella capitale irachena Baghdad. Lo riferisce l'emittente curdo-irachena "Rudaw". Secondo un comunicato del gruppo denominato Compagnia Qasem al Jabarin, gli attacchi contro i camion della coalizione internazionale, avvenuti ieri sull’autostrada di Muthanna, hanno danneggiato numerosi veicoli, e ciò indica “la fine della tregua e il riavvio di operazioni contro le forze (di occupazione)”. Da parte sua il gruppo Ashab al Kahf, in un comunicato distinto, ha minacciato le basi americane presenti in numerose località irachene, qualificandole come obiettivi pianificati a seguito del “fallimento del governo nell’approfittare dell’occasione concessa dai gruppi armati”. (Res)