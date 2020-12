Libano: ex premier Miqati, giustizia non può essere selettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier del Libano, Najib Miqati, ha dichiarato che la giustizia non può essere conseguita facendo ricorso a “doppi standard”. A seguito dell’incriminazione del primo ministro uscente, Hassan Diab, e di altri tre ministri, per l’esplosione del 4 agosto a Beirut, Miqati ha detto: “E’ giusto che le famiglie delle vittime dell’esplosione del porto sappiano la verità e che coloro che sono stati coinvolti nel crimine siano chiamati a rendere conto”. “Ma come si può adottare selettività nella prosecuzione dei colpevoli, ignorando la dichiarazione del presidente della Repubblica secondo cui avrebbe letto rapporti che avvertivano della presenza di merci pericolose al porto?”, ha proseguito Miqati, ripreso dal portale libanese "Naharnet". (Res)