Turchia: Consiglio decide di espandere sanzioni, mantenere canali di dialogo aperti

- I capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno deciso di espandere la lista delle sanzioni contro soggetti privati e aziende della Turchia per le sue attività di perforazione nel Mediterraneo orientale. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta adottata nella notte dal Consiglio. “Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del primo e 2 ottobre, l'Ue resta impegnata a difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri, nonché a sostenere la stabilità regionale. A tale riguardo, il Consiglio europeo invita ad adottare una lista aggiuntiva sulla base della sua decisione dell'11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di perforazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale", si legge nella dichiarazione. I capi di Stato e di governo europei hanno deciso di incaricare l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, di organizzare una conferenza internazionale sulle attività di perforazione turche nel Mediterraneo orientale. "Il Consiglio europeo chiede all'Alto rappresentante di portare avanti la proposta di una conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale", si legge nella dichiarazione congiunta. L'Ue, si legge inoltre, resta impegnata a difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri, nonché a sostenere la stabilità regionale. “A tale riguardo, il Consiglio europeo invita l'Alto rappresentante e la Commissione a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle relazioni politiche, economiche e commerciali Ue-Turchia e sugli strumenti e le opzioni su come procedere", si legge nella dichiarazione. (Beb)