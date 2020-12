Comuni: Bonomo-De Menech (Pd), dal fondo aree svantaggiate 36 milioni di euro per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Uffici del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie hanno firmato, questa mattina, il decreto di bando per le aree svantaggiate relativo alle annualità 2018, 2019 e 2020 per l'importo di oltre 36 milioni di euro. Al ‘Fondo per le aree svantaggiate di confine’ possono accedere i 20 Comuni piemontesi che confinano con la Regione Valle d’Aosta e i 27 Comuni veneti confinanti con il Friuli Venezia Giulia. Per gli enti confinanti con la Valle d’Aosta sono disponibili oltre 15 milioni di euro, mentre per i Comuni veneti confinanti con il Friuli Venezia Giulia ci sono 21 milioni di euro. Lo dichiarano in una nota congiunta la deputata canavesana del Partito democratico Francesca Bonomo e il deputato dem Roger De Menech, coordinatore dei deputati veneti del Partito democratico. "Gli interventi - aggiunge De Menech - anche se finalizzati alla realizzazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture. Le domande di finanziamento devono essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Sono risorse importanti per gli enti locali, gran parte dei quali nel 2020 ha subito un drastico calo di entrate a causa del Covid-19. Ora i Comuni hanno la possibilità di programmare progetti di sviluppo innovativi in campo economico e sociale, come pure sulle infrastrutture (strade, reti energetiche, ecc.), e relativi a edifici pubblici quali scuole, edifici, impianti sportivi”. (segue) (Com)