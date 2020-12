Comuni: Bonomo-De Menech (Pd), dal fondo aree svantaggiate 36 milioni di euro per ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oltre al bando siglato questa mattina - conclude Bonomo - i Comuni confinanti con Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia avranno a disposizione un secondo bando a partire da febbraio, per l’annualità 2021, dotato di altri 24 milioni di euro. Questo è un segno concreto dell’attenzione del Governo verso lo sviluppo locale dei nostri territori. Un percorso condiviso con l’Assco (l’Associazione Sostegno Comune) sempre attenta alle necessità degli amministratori locali. Grazie al fondo di perequazione i comuni potranno finanziare interventi di varia natura, come le infrastrutture, lo sviluppo locale, i servizi alla persona, il marketing territoriale e gli aiuti alle imprese”. (segue) (Com)