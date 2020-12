Comuni: Bonomo-De Menech (Pd), dal fondo aree svantaggiate 36 milioni di euro per ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo l’elenco dei 47 Comuni che potranno accedere ai bandi per accedere al Fondo per le aree svantaggiate di confine. Sono 20 in Piemonte e 27 in Veneto. Piemonte: Andorno Micca, Biella, Callabiana, Graglia, Piedicavallo, Pollone, Sagliano Micca, Sordevolo, Carema, Ceresole Reale, Locana, Noasca, Quincinetto, Ronco Canavese, Settimo Vittone, Valchiusa, Traversella, Valprato Soana, Alagna Valsesia, Rassa e Riva Valdobbia. Veneto: Alpago, Annone Veneto, Chies d’Alpago, Cinto Caomaggiore, Cordignano, Domegge di Cadore, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Gruaro, Longarone, Lorenzago di Cadore, Mansuè, Meduna di Livenza, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Portobuffolè, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stefano di Cadore, Sarmede, Soverzene, Tambre, Teglio Veneto, Vigo di Cadore. (Com)