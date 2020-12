Qatar-Francia: Le Drian discute con Al Thani della crisi nel Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha ricevuto ieri a Doha il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, con il quale ha discusso dei principali dossier regionali, su tutti la crisi nel Golfo. Le Drian ha incontrato successivamente l’omologo qatariota, Mohammad Abdul Rahman Al Thani, con il quale ha affrontato in particolare il tema della riconciliazione nel Golfo, oltre alle situazioni di Libia e Libano. Il ministro qatariota ha detto di aver esposto all’omologo francese gli ultimi sviluppi della crisi nel Golfo, mentre Le Drian da parte sua ha detto che il suo paese spera che la crisi si risolva “presto”. In una conferenza stampa congiunta dopo l’incontro, il ministro Al Thani ha detto: “Abbiamo ribadito la questione della lotta al terrorismo, e la necessità di astenersi da una considerazione superficiale del fenomeno”. Il capo della diplomazia di Doha ha ribadito la fiducia del suo paese nella necessità di affrontare le cause dell’estremismo e del terrorismo, specialmente quelle economiche e sociali. (Res)