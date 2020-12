Francia: fonti stampa, governo potrebbe aggiungere 10 miliardi di euro alla manovra 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese proporrà di aggiungere tra i 9 e i 10 miliardi di euro supplementari alla manovra del 2021 per sostenere le aziende in difficoltà e i lavoratori precari. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che questa somma aggiuntiva potrebbe variare nel caso in cui i crediti del 2020 stanziati per le misure d'urgenza dovessero avanzare. Da novembre il governo francese ha rafforzato il fondo di solidarietà per i settori in difficoltà, come quelli della ristorazione o dell'alberghiero. Nella serata di ieri, il primo ministro, Jean Castex, ha dichiarato che il fondo potrà essere ampliato ai fornitori e ai lavoratori del settore agricolo che lavorano con alberghi e ristoranti o all'indotto del mondo degli eventi, soprattutto quelli sportivi e culturali. (Frp)