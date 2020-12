Ambiente: von der Leyen, Ue ridurrà del 55 per cento le emissioni entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ridurrà le emissioni di almeno il 55 per cento il 2030. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, via Twitter. "Ottimo modo per festeggiare il primo anniversario del nostro Green deal europeo. Il Consiglio europeo ha approvato la nostra ambiziosa proposta per un nuovo obiettivo climatico dell'Unione europea", ha scritto. "L'Europa ridurrà le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030" e questo "ci pone su un percorso chiaro verso la neutralità climatica nel 2050", ha aggiunto. La discussione tra i 27 leader non si è mai interrotta nella notte. (Beb)