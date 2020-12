Tlc: Spagna, governo stanzia nel 2021 quasi un miliardo di euro per infrastrutture digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli effetti della pandemia del coronavirus è stato quello di rendere la società consapevole dell'importanza delle reti di telecomunicazione che, nei tempi più difficili, erano l'unico mezzo per mantenere la vita così come la conosciamo: telelavoro, vendite online, didattica a distanza, tempo libero. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", il sottosegretario di Stato alla Telecomunicazioni, Roberto Sanchez, spiegando che il governo sta operando su questo fronte puntando su tre grandi assi: connettività digitale, per accelerare la banda larga, potenziamento del 5G e trasformazione della Spagna in un hub per il mondo audiovisivo. Sanchez ha poi evidenziato che nel 2021 saranno destinati al piano per la connettività 583 milioni di euro, al 5G 300 milioni e allo sviluppo dell'audiovisivo 109 milioni. (Spm)