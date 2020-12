Spagna: il mercato del lavoro non tornerà ai livelli pre-crisi prima del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lavoro spagnolo non tornerà ai livelli pre-crisi prima del 2024 a causa delle conseguenze della pandemia del coronavirus. É quanto emerge da un rapporto elaborato da Manpower Group nel quale si evidenzia come il turismo ed il commercio (che rappresentano il 21 per cento del Pil spagnolo) saranno i settori più colpiti ed, in particolare, i giovani under 35 con un basso livello di istruzione avranno maggiori difficoltà a trovare un impiego. Il presidente della Camera di commercio, José Luis Bonet, pur sottolineando che la pandemia ha portato la Spagna ad una crisi senza precedenti, si apre anche "un'opportunità storica per trasformare il Paese grazie ai fondi europei per la ripresa". In tal senso la formazione professionale deve giocare un ruolo centrale nel processo di trasformazione in quanto "il talento delle persone è il motore principale dello sviluppo". (Spm)