Libia: Sanallah promette di fornire il sostegno necessario a Mellitah Oil and Gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, ha confermato che fornirà “il sostegno necessario a Mellitah Oil and Gas per poter portare a termine i suoi importanti progetti, per contribuire a sostenere e rilanciare economia". La conferma di Sanallah è arrivata durante il suo incontro a Tripoli con il presidente del comitato direttivo di Mellitah, Mohamed bin Shatwan. Attraverso una dichiarazione, la Noc afferma che l'incontro è avvenuto "nel quadro del follow-up continuo e periodico delle società operative e della loro incessante volontà di continuare a sviluppare i campi attuali e preparare nuovi campi da mettere in produzione, e i loro sforzi per aumentare i tassi di produzione, nonostante tutti i tipi di sfide e circostanze eccezionali che il paese sta attraversando". La Noc ha spiegato che l'incontro di Sanallah e Bin Shatwan è servito per discutere delle precauzionali adottate da Mellitah per prevenire la pandemia da coronavirus nei suoi giacimenti e siti petroliferi e lo sviluppo dei giacimenti offshore. Inoltre, durante la riunione le parti hanno discusso "delle operazioni e della manutenzione, della visione futura del nuovo comitato di gestione e i suoi piani per aumentare i tassi di produzione".(Lit)