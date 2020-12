Albania: si dimette ministro dell'Interno dopo proteste per uccisione giovane che ha violato coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno albanese, Sander Lleshaj, si è dimesso dopo le violente proteste di piazza provocate dall'uccisione da parte delle forze di polizia del Paese del giovane Klodiam Reshja, "reo" di aver violato il coprifuoco notturno in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19. A confermare le dimissioni di Lleshaj è stato ieri sera il primo ministro albanese Edi Rama, il quale si è detto "fiero dell'alto senso di responsabilità civile" dimostrato dal ministro dimissionario, pur non essendo "né direttamente né indirettamente" colpevole di quanto avvenuto. Non sono bastate dunque le scuse personali del capo del governo alla famiglia del giovane ucciso. Le dimissioni del ministro Lleshaj sono state un gesto necessario per il governo in considerazione del crescente malcontento della popolazione, scesa in piazza sin da 9 dicembre per denunciare quanto accaduto la sera precedente in un quartiere di Tirana. Il 25enne Reshja, stando alla ricostruzione dei media locali, sarebbe stato fermato dalla polizia per la violazione del coprifuoco imposto per contenere la diffusione del Covid-19. In un primo momento la polizia ha comunicato che l'uso della forza per fermare Rasha era stato necessario in quanto il giovane sarebbe stato armato; mentre da quanto emerso successivamente l'uomo sarebbe stato disarmato e si sarebbe solamente rifiutato di fermarsi all'ordine della polizia. (Alt)