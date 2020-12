Libia: commissione Esteri parlamento discute con delegazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della commissione affari Esteri della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk), Youssef Al-Agouri, ha discusso con il capo della missione dell'Unione europea (Ue) in Libia, José Antonio Sabadell, gli sviluppi politici in Libia e "il sostegno dell'Ue alla stabilità in Libia". Secondo una dichiarazione della Camera dei rappresentanti, le due parti hanno esaminato, durante un incontro in videoconferenza, "questioni comuni, in particolare la crisi migratoria e gli aiuti europei alla Libia".(Lit)