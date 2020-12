© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi ci sono: la questione è se questi problemi li vogliamo risolvere o strumentalizzare. Noi li vogliamo risolvere, e rapidamente, perché oggi entriamo in una fase nuova. Dobbiamo definire la ricostruzione". Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico, ad "Agorà" su Rai 3, in riferimento ai recenti malumori all'interno della maggioranza sulla governance per il Recovery fund. (Rin)