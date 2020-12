Germania: Covid, il ministro della Salute Spahn contro AfD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha duramente criticato Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra e tra i negazionisti del coronavirus, per il suo atteggiamento nei confronti della pandemia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”. Rivolgendosi ai deputati di AfD al Bundestag, Spahn ha dichiarato: “Parlate molto di patriottismo, ed essere patriottici in questi tempi difficili significa, promuovere la coesione”. Al contrario, AfD “divide, diffama, diffonde teorie del complotto”, ha attaccato Spahn (Geb)