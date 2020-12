Libia: ufficio audit firma intesa con la Corte dei conti turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Ufficio di audit libico, Khaled Shakshak, ha firmato un accordo con la Corte dei conti turca, durante una visita del funzionario libico in Turchia. Secondo una dichiarazione dell'ufficio di audit, le due parti hanno firmato un memorandum d'intesa che include "una road map per la cooperazione bilaterale, il rafforzamento delle capacità, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), gli strumenti di tecnologia dell’informazione per l'audit e la comunicazione". Il presidente della Corte dei conti turca, che è il supremo organo contabile governativo della Turchia, ha espresso la sua disponibilità a fornire supporto all'ente sovrano libico in vari campi. Questo memorandum d'intesa rientra in una serie di accordi economici, militari e di sicurezza firmati dal Governo di accordo nazionale (Gna) a Tripoli con il governo turco, il più importante dei quali è stata l'istituzione delle basi militari turche in Libia; il porto marittimo di Misurata e la base aerea di al-Watiya, che è la più grande base militare dell'esercito turco al di fuori del suo territorio.(Lit)