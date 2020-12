Libia: Graibel (Gna), lenta attuazione dell'accordo per l'espulsione dei mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro della delegazione delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) presente all’interno del Comitato militare congiunto 5+5, al-Fituri Graibel, ha affermato che sono in corso passi in avanti per rimuovere i mercenari dalla Libia, pur ammettendo che ci troviamo di fronte a una lenta attuazione di questo impegno. Nelle dichiarazioni alla stampa, Graibel ha spiegato che la questione della rimozione dei mercenari richiede tempo e pressioni internazionali, sottolineando che il Comitato militare congiunto sta lavorando con tutte le sue capacità per superare le difficoltà. Il comitato comprende anche rappresentanti dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. Graibel ha sottolineato che il periodo di 90 giorni per l'applicazione di questo impegno può essere superato. "La questione dipende dalle condizioni di lavoro, ma in ogni caso verranno rispettati tutti i termini dell'accordo e i progressi saranno fatti, anche se lentamente", ha concluso.(Lit)