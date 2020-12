Governo: Orlando (Pd), non vivo con l'ossessione di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vivo con l’ossessione di Renzi. Conte si deve far carico della coesione della maggioranza. L’idea che si ritorni a una Italia divisa e che non sa prendere le decisioni di fronte all’Europa è un rischio che dovremmo evitare agli italiani". Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico, ad "Agorà" su Rai 3, in riferimento ai malumori di Italia viva sulla governance dei fondi del Recovery fund. (Rin)